Gazze'de ateşkes müzakeresi tıkandı

Gazze'de ateşkes umudu bir kez daha azalsa da taraflar hala Doha'da müzakere masasında.



İsrail basınına göre müzakerelerin tıkanma nedenlerinden biri, İsrail'in son sunduğu haritada işgali yer yer 3 kilometre genişlikte sürdürme ısrarı.



Haberlerde İsrail ile Hamas'ın kırmızı çizgilerinin uyuşmadığı aktarılırken, Tel Aviv yönetiminin yeni bir çekilme haritası sunmasını bekleniyor.



Haaretz gazetesinin haberindeyse arabulucu ülkelerin anlaşmazlığa rağmen pes etmediği belirtiliyor.



Buna göre arabulucular, İsrail'in sunduğu çekilme haritasını kabul edemeyeceğini açıkça belirten Hamas ile daha gerçekçi bir harita konusunda hükümetin şahin kanadıyla uzlaşma sağlamakta zorlanan İsrail tarafını dengeleme çabasında.



ABD tarafının da İsrail'in sunduğu haritadan memnun olmadığı ve bunu Katar ve Mısırlı arabuluculara ilettiği aktarıldı.



Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a göre olası bir anlaşma hükümette çatağa yol açabilir.

NETANYAHU AŞIRI SAĞI YUMUŞATMAYA ÇALIŞIYOR



Haberde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakın kaynakların, ateşkes anlaşması imzalanırsa aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in istifa edeceği yönündeki tahminine yer verildi.



Netanyahu'nun, Maliye Bakanı Smotrich ile Ben-Gvir'in anlaşmaya karşı muhalefetini yumuşatmaya çalıştığı öne sürülüyor.

TRUMP'IN ATEŞKES TEKLİFİ



ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.



Hamas da Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.



Bir yandan da İsrail, Gazzelileri Gazze'den sürme planından vazgeçmiyor. Bu plan çerçevesinde ilk olarak Gazzelilerin Refah'ta kurulacak bir kampa yerleştirilmesi hedefleniyor.



İnsan hakları örgütleri, planı insanlığa karşı suç olarak niteliyor.

