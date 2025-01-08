Görevden ayrılmadan önceki son resmi ziyaretini Fransa'ya yapan Blinken ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, başkent Paris'teki temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için de değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Orta Doğu'da ateşkese ve rehineler konusunda anlaşmaya çok yakınız." dedi.



Blinken, "Umarım (hükümetin) kalan zamanımızda bunu başarabiliriz ancak başaramazsak Başkan Biden’ın ateşkes-rehine anlaşması için ortaya koyduğu plan gelecek yönetime devredilecek. Ve bu anlaşmayı elde ettiğimizde, ve elde edeceğiz, bunun Başkan Biden’ın mayıs ayında dünyaya sunduğu plan temelinde olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'DA KALICI BARIŞ İHTİMALİ



Öte yandan Blinken, Lübnan’da yakın zamanda İsrail birliklerinin üçte birinden fazlasının ülkenin güneyinden çekildiği ve ateşkesin “kalıcı barışa doğru bir köprü olabileceğini" düşündüğünü söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER



Suriye’de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra “gerçek bir umut” doğduğunu belirten Blinken, ABD ve Fransa’nın egemen ve refah bir Suriye için birlikte çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.



Ayrıca Blinken, Türkiye'nin PKK ve terör konusunda meşru endişelerinin olduğunu ve ABD’nin müttefiki Türkiye ile çok yakın şekilde çalıştığını söyledi.

ÇİN VE KUZEY KORE'YE RUSYA SUÇLAMASI



Ukrayna konusuna da değinen Blinken, Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği için gerekli olduğunu ve Fransa’nın Ukrayna’ya destek konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirterek Çin ve Kuzey Kore’yi Rusya’ya destek vermekle suçladı.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMASI



Blinken, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin açıklamalarına yönelik ise bunun “açıkça iyi bir fikir olmadığını” ve gerçekleşmeyeceğini belirtti.



Blinken ayrıca, Avrupa’daki aşırı sağcılara destek açıklamaları yapan ve bu nedenle özellikle Almanya’da seçimlere müdahale etmekle suçlanan ABD’li iş insanı Elon Musk’un ifadelerine yönelik, Musk’ın bir vatandaş olarak fikirlerini söyleme hakkı olduğunu kaydetti.



Blinken, Japonya ve Güney Kore’deki temaslarının ardından son resmi ziyaretini Fransa’ya yaptı.



ABD Başkanı Joe Biden, koltuğunu 20 Ocak’ta Donald Trump’a devredecek.​​​​​​​