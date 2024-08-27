Gazze'de ateşkes olacak mı? | Beyaz Saray: Görüşmeler tıkanmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine dair soruları yanıtladı.
Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelerin çöktüğü yönündeki değerlendirmelere, "Görüşmelerde herhangi bir çöküntü yok. Taraflar, süreci çalışma gruplarına aktaracak kadar yeterli ilerleme kaydettiler, böylece ara bulucu ve liderlerin orada bulunmalarına ihtiyaç duyulmayacak. Görüşmeler, tarafların bir sonraki mantıklı adımın çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların detayları çalışması olduğunu hissettikleri bir noktaya ulaştı." şeklinde yanıt verdi.
Halen yapılacak çok iş olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Kirby, çalışma gruplarında İsrail ordusunun nereden, ne şekilde çekileceğinden esirlerin takasıyla ilgili detaylara kadar birçok önemli detayın görüşüleceğini belirtti.
Öte yandan Kirby, Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkes görüşmelerini ve sürecini olumsuz etkilemediğini vurguladı.
Kirby, "Hizbullah'ın hafta sonu yaptığı roket ve dron saldırılarına rağmen, ki İsrail bunları çok iyi şekilde savundu, bunlar sahada ateşkesin sağlanması için uğraşan ekiplerin çalışmasını etkilemedi." değerlendirmesini yaptı.
Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü ve Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirmişti.
İSRAİL YİNE GAZETECİLERE SALDIRDI
İsrail Ordusu hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor.
Han Yunus'ta, Nasır Hastanesi yakınlarında gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.
Saldırı sonrası TRT Arabi kameramanı Muhammed El-Zaanin ve bir diğer gazeteci Muhammed Karaca'yla birlikte 6 kişi yaralandı. TRT Arabi kameramanının gözüne şarapnel isabet ettiği öğrenildi. Yaralılar Nasır Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
BATI ŞERİA SALDIRI ALTINDA
İsrail Batı Şeria'ya da hava saldırısı düzenledi. Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı hedef alındı.
Geniş çaplı patlamaların yaşandığı saldırıya ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı, 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hayatını kaybedenlerin naaşları bölgedeki hastaneye götürüldü.
İsrail Ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda "operasyon odası" olduğunu öne sürdü. O noktanın hava saldırısı ile hedef alındığı belirtildi.
İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLER SİVİLLERİ HEDEF ALDI
İsrail Ordusu'nun gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından İsrailli yerleşimciler sivilleri hedef aldı. Beytullahim'de Filistinlilerin evlerine ateş açıldı.
Filistin Kızılayı saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıklarken Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaralılardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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