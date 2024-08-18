Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas ve Netanyahu'dan karşılıklı açıklamalar

Gazze'de katliam ve yıkımın 10'uncu ayını geride bırakırken, ateşkes görüşmeleri bu hafta Mısır'da devam edecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yeni Ortadoğu turunda.



Ateşkes anlaşmasıyla ilgili Hamas ve Netanyahu'dan da karşılıklı açıklamalar geldi. HAMAS: ATEŞKESİ NETANYAHU ENGELLİYOR Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu açıkladı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi.

Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği" bilgisine yer verilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiği kaydedildi.



Esir takasına ilişkin yeni maddelerin de yeni öneriye eklendiği ifade edilen açıklamada, "Netanyahu'yu arabulucuların çabalarını engellemekten, anlaşmaya varılmasını engellemekten ve Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını etkileyen saldırılarla halkımızın sistematik olarak hedef alınmasıyla maruz kaldığı tehlikeleri yaşayan esirlerin hayatlarından tamamen sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerinde, Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan "Philadelphi Koridoru" diye isimlendirilen koridorun kontrolünün ve Gazze'den "en fazla sayıda canlı" İsrailli esirin serbest kalmasının sağlanması konusunda ısrarcı olacağını belirtti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, "görüşmelere ilişkin sürekli bilgi sızdıranların anlaşmanın sağlanmasına zarar verdiği" ifadesini kullandı.



Müzakerelerde "savaş sonlandırılmadan anlaşmaya razı olmayacağı" söylenen Hamas'ın, daha sonra bu pozisyonunu değiştirdiğini savunan Netanyahu, şimdi de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolün ellerinde kalması konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.



Netanyahu, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden en fazla sayıda kişinin canlı olarak serbest bırakılmasını anlaşmaya eklemek için çalıştığını belirterek, "bunların savaşın hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacağını" ileri sürdü.

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