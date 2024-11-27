Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas'tan ilk açıklama

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ve esir takasına ilişkin ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdik." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas'tan ilk açıklama
Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan tepkiler

Lübnan'da ateşkes devrede: Dünya ve Avrupa'dan tepkiler

Haberi Görüntüle

'da Hizbullah ile arasında ateşkes sağlanmasının ardından gözler 'ye çevrildi.

Ateşkesin duyurulmasından sonra Hamas'tan açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Lübnan'da sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Üst düzey yetkili, Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Yetkili, "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ve esir takasına ilişkin ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdik." ifadelerini kullandı.


Hamas'ın Gazze'de ateşkes için her türlü çabayla işbirliğine bağlı olduğu vurgulandı.

Yetkili, İsrail'i anlaşmayı engellemekle suçladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bakan Uraloğlu NTV'de yanıtladı: Roblox yeniden açılacak mı?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...