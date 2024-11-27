Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas'tan ilk açıklama

Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasının ardından gözler Gazze'ye çevrildi.

Ateşkesin duyurulmasından sonra Hamas'tan açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Lübnan'da sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Üst düzey yetkili, Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Yetkili, "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ve esir takasına ilişkin ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdik." ifadelerini kullandı.





Hamas'ın Gazze'de ateşkes için her türlü çabayla işbirliğine bağlı olduğu vurgulandı.

Yetkili, İsrail'i anlaşmayı engellemekle suçladı.