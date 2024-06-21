Gazze'de ateşkes olacak mı? Katar: "Müzakerelerde ilerleme kaydedildi"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük." dedi.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Katar: "Müzakerelerde ilerleme kaydedildi"

İsrail Şeridi'ndeki saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgede ateşkes sağlanması için yapılan müzakereler de sürüyor.

Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Madrid'de düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen müzakerelere değindi.

Katar'ın iki taraf arasındaki "uçurumu" kapatmak için arabuluculuğa devam ettiğini söyleyen Al Thani, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Al Thani ile Albares arasında erken saatlerde gerçekleştirilen ikili görüşmede siyasi, ekonomik, eğitim ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ele alındı.

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