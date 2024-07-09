Gazze'de ateşkes: Sisi ve CIA Direktörü Burns bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bugün Kahire'de ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Gazze'de ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğü belirtildi.



Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Gazze Şeridi'nde askeri operasyonların devam etmesini reddeden Mısır'ın tutumunu teyit etti" denildi.

NETANYAHU'YU DİZGİNLEME ÇAĞRISI



ABD'li üst düzey yetkililer Hamas'ın geçen hafta verdiği tavizlerin ardından ateşkes için bölgede bulunuyordu. Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği yeni saldırının ateşkes görüşmelerini kritik bir anda tehdit ettiğini söyledi ve arabuluculara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu dizginlemeleri çağrısında bulundu.



Mısır devletine bağlı Al-Qahera News'in üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Mısırlı bir güvenlik heyeti çarşamba günü Doha'ya giderek mümkün olan en kısa sürede bir ateşkes anlaşmasına varmak amacıyla H"amas ve İsrail arasındaki bakış açılarını yakınlaştırmayı" amaçlıyor.

MISIR VE KATAR'IN ARABULUCULUK ÇABALARI



Mısır ve Katar, İsrail ve Hamas arasında dokuz aydır devam eden savaşta, çatışmaları sona erdirmek ve Filistinli tutuklular karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak umuduyla arabuluculuk çabalarına öncülük ediyor.



İsrail-Mısır arasındaki görüşmelerde Refah Sınır Kapısı'nın idaresi de masada. İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı.

NETANYAHU'NUN TALEPLERİ



Birinci talep olarak "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutma" şartı duyuruldu.



Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce Hamaslının Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.



Ancak Netanyahu, iç kamuoyunda büyük baskı altında. İsrail Başbakanı, siyasi nedenlerle Hamas ile rehine takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

