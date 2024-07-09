Gazze'de ateşkes: Sisi ve CIA Direktörü Burns bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve CIA Direktörü William Burns Kahire'de bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikilinin Gazze'de ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğü belirtildi.

Gazze'de ateşkes: Sisi ve CIA Direktörü Burns bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bugün Kahire'de ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile 'de ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Gazze Şeridi'nde askeri operasyonların devam etmesini reddeden Mısır'ın tutumunu teyit etti" denildi.

NETANYAHU'YU DİZGİNLEME ÇAĞRISI

ABD'li üst düzey yetkililer Hamas'ın geçen hafta verdiği tavizlerin ardından ateşkes için bölgede bulunuyordu. Hamas, 'in Gazze'ye düzenlediği yeni saldırının ateşkes görüşmelerini kritik bir anda tehdit ettiğini söyledi ve arabuluculara Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu dizginlemeleri çağrısında bulundu.

Mısır devletine bağlı Al-Qahera News'in üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Mısırlı bir güvenlik heyeti çarşamba günü Doha'ya giderek mümkün olan en kısa sürede bir ateşkes anlaşmasına varmak amacıyla H"amas ve İsrail arasındaki bakış açılarını yakınlaştırmayı" amaçlıyor.

MISIR VE KATAR'IN ARABULUCULUK ÇABALARI

Mısır ve Katar, İsrail ve Hamas arasında dokuz aydır devam eden savaşta, çatışmaları sona erdirmek ve Filistinli tutuklular karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak umuduyla arabuluculuk çabalarına öncülük ediyor.

İsrail-Mısır arasındaki görüşmelerde Refah Sınır Kapısı'nın idaresi de masada. İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı.

NETANYAHU'NUN TALEPLERİ

Birinci talep olarak "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutma" şartı duyuruldu.

Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce Hamaslının Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Ancak Netanyahu, iç kamuoyunda büyük baskı altında. İsrail Başbakanı, siyasi nedenlerle Hamas ile rehine takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DSÖ: İsrail'in tahliye emri sağlık hizmetlerine erişimi engelleyecek

DSÖ: İsrail'in tahliye emri sağlık hizmetlerine erişimi engelleyecek

Otizmde hızlı teşhis umudu! Basit bir dışkı testi yeterli olacak

Otizmde hızlı teşhis umudu! Basit bir dışkı testi yeterli olacak

Japonya’da aşırı sıcak: 19 kişi öldü

Japonya’da aşırı sıcak: 19 kişi öldü

Beyaz Saray yalanladı: "Biden'ın akli dengesi NATO'da konuşulmuyor"

Beyaz Saray yalanladı: "Biden'ın akli dengesi NATO'da konuşulmuyor"

Singapur'da 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı

Singapur'da 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı

Beryl Kasırgası Teksas'ta! 6 kişi öldü, 3 milyon hane elektriksiz kaldı

Beryl Kasırgası Teksas'ta! 6 kişi öldü, 3 milyon hane elektriksiz kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...