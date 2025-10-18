Gazze'de ateşkes sonrası ilk rapor: Enkazdan 280 cansız beden çıkarıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, savunma ekiplerinin çok zor şartlarda çalışmasına rağmen şu ana kadar 280 naaşı enkaz altından çıkardıklarını kaydetti.



Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplum ile insani kurumların bu naaşların çıkarılması için gerçek anlamda bir adım atmadığını ifade etti.



Sivil savunma ekiplerinin son derece zor koşullar altında 7/24 çalıştığını vurgulayan Basal, görevlerini yerine getirebilmek için gelişmiş ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Gazzeli yetkililer en az 10 bin Filistinlinin cenazesinin iki yıldır enkaz altında olduğunu tahmin ediyor.

"10 BİN FİLİSTİNLİ İKİ YILDIR ENKAZ ALTINDA"



Kurtarma operasyonları için gerekli acil ihtiyaçların listesini tüm uluslararası kuruluşlara sunduklarını dile getiren Basal, sivil savunma ekiplerinin çalışabilmesi için uluslararası düzeyde acil siyasi bir karar gerektiğini aktardı.



Basal, "Uluslararası toplum, İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına büyük ihtimam gösterirken enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin acısını görmezden geliyor. Yaklaşık 10 bin Filistinlinin naaşları iki yıldır enkaz altında yatıyor ve Kızılhaç'ın müdahalesini bekliyor." diyerek uygulanan çifte standardı eleştirdi.



Harabeye dönen kentte cenazelerin çıkarılabilmesi için sivil savunma ekiplerinin daha büyük ekipmanlara ve uluslararası desteğe ihtiyacı var.