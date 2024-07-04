Gazze'de ateşkes teklifi masada: Rehine takası hiç olmadığı kadar yakın!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bir kaynak, Hamas'ın Gazze'de ateşkesi öngören tekliflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre Netanyahu, perşembe akşamı ateşkes anlaşmasına ilişkin Hamas önerilerini değerlendirmek üzere güvenlik kabinesini toplayacak.



Kaynak ayrıca, kabine toplanmadan önce Netanyahu'nun ateşkes görüşmelerinde yer alan müzakere ekibiyle istişarelerde bulunacağını söyledi.



İsrail hükümetinden bir yetkili, İsrail heyetinin rehine anlaşmasını görüşmek üzere gönderildiğini bildirdi.

REHİNE TAKASI YAKIN

İsrail gizli servisi Mossad, Hamas'ın Gazze'de ateşkesi öngören tekliflerini İsrail'e ilettiğini açıklamıştı. Hamas'ın yanıtının inceleneceği ve arabuluculara yanıt verileceği belirtilmişti.

İsrail basını, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın rehine ailelerine,rehine takası anlaşmasının hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söylediğini yazdı.

HANİYE'NİN ATEŞKES TEMASLARI



Hamas, grubun lideri İsmail Haniye'nin Katarlı ve Mısırlı müzakerecilerle Gazze'de savaşı sonlandıracak anlaşmaya varılması konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.



Haniye'nin son gelişmelerle ilgili Türk yetkililer ile de görüştüğü belirtildi.



Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu arabulucu ülkeler, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara son verilmesi için taraflar arasında görüşmeler gerçekleştiriyor.