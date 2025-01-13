Gazze'de ateşkes umudu: Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Sullivan, ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünü açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını belirtti. Özellikle esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili son ayrıntılar üzerindeki görüşmelerde sona gelindiğini ifade eden Sullivan, "Taraflar bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın bir noktadalar. Anlaşmanın sonuçlanmasına geçip geçemeyeceğimizi önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.

"5 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞMEZSE BUNA EN ÇOK ŞAŞIRAN BEN OLACAĞIM"

Tamamlanmadan hiçbir anlaşmanın bitmiş sayılmayacağını belirten Sullivan, "Eğer kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bugün de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştüğünü belirten Sullivan, Biden'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşeceğini ve ateşkes anlaşması için diplomasi trafiğinin yoğun olduğunu vurguladı.