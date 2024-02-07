Gazze'de ateşkes umudu sona erdi: Netenyahu saldırı hazırlığı için emir verdi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları beşinci ayına girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın onay verdiği rehine takası ve ateşkes önerisini redddetti.

Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.

Kameraların karşısına geçen Netenyahu, Gazze'ye yönelik yeni hedeflerini açıkladı.

İsrail Başbakanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok.



Blinken'a (ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken) dedim ki; İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek. Güvenliği sadece İsrail ordusu sağlayabilir."



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