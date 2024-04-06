Gazze'de ateşkes ve rehine takası | Hamas: Top bizde değil, Gazze'nin işgali konusunda ısrar eden tarafta

"BUNLAR HERHANGİ BİR ATEŞKES ANLAŞMASININ BEKLENEN SONUÇLARI"



Ateşkes anlaşmasından sonra insanların Gazze Şeridi’nde serbestçe hareket edebilmesi gerektiğini belirten Naim, “Ateşkes anlaşmasından sonra İsraillilerin istedikleri zaman saldırıya geçme, askerlerini Gazze’de bulundurma, Gazze Şeridi’ni yeniden işgal etme ya da 1,3 milyon Filistinlinin evlerine dönmesini engelleme hakkına sahip olmasını kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.



“Koşullardan bahsetmiyoruz, bunlar herhangi bir ateşkes anlaşmasının beklenen sonuçlarıdır” diyen Naim, bu taleplerin kabul edilmesinin ardından “ciddi” bir esir anlaşmasının yapılabileceğini söyledi.



Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasını açıkça içeren bir teklif sunduklarını aktaran Naim, “O gün bizzat ABD’liler bunun çok makul, çok yapıcı olduğunu ve iyi bir başlangıç olabileceğini söylediler. Mısırlılardan ve Katarlılardan da aynı şeyi duyduk. Burada top bizde değil. Top Gazze Şeridi'nin işgali konusunda ısrar eden diğer tarafta” ifadelerini kullandı.