Gazze'de ateşkes yakın mı? | Filistinli yetkili: Müzakerelerin yüzde 90'ı tamamlandı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre üst düzey Filistinli bir yetkili, " Gazze 'de ateşkes müzakerelerinin yüzde 90'ı tamamlandı. Ancak kilit konular hala çözüm bekliyor." ifadelerini kullandı. Filistinli yetkili, bu hafta Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerin ayrıntısını anlattı.Habere göre tıkanıklık yaşanan konulardan biri Philadephi Koridoru. Gazze ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan Philadephi Koridoru, stratejik öneme sahip. Müzakerelerde koridor boyunca birkaç kilometre genişliğinde tampon bölge kurulması ele alındı. İsrail , tampon bölgede asker bulundurmaya devam etmek istiyor.

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES



Filistinli yetkiliye göre üç aşamalı ateşkesin ilk aşamasında, serbest bırakılan her askere karşılık İsrail hapishanelerinden 20 Filistinli mahkum bırakılacak.



Hangi mahkumların serbest bırakılacağına dair henüz uzlaşma yok.

Bu kişiler, 25 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 400 isim arasından seçilecek.



Serbest bırakılacaklar arasında El Fetih liderlerinden Mervan Barguti'nin olması beklenmiyor. İsrail'in Barguti'yi veto edeceği tahmin ediliyor.



Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler aşama aşama bırakılacak. Bazı rehinelerin kayıp olduğu, Hamas'ın yerlerini belirlemesi gerektiği belirtiliyor. Gazze'de hala 96 rehine olduğu, 62'sinin hayatta olduğu tahmin ediliyor.



SİVİLLER GERİ DÖNECEK



Filistinli yetkilinin verdiği bilgiye göre Gazze'nin kuzeyinden güneye sürülen siviller geri dönecek. Dönüşler, Mısır ve Katar'ın gözetiminde yapılacak. Her gün yaklaşık 500 kamyon yardımın Gazze'ye girişine izin verilecek.



14 aydır süren savaşı sona erdirecek planın son aşamasında Gazze, teknokratlardan oluşan bir komiteye emanet edilecek. Gazzeli teknokratların daha önce siyasi bağı olmaması ve bütün Filistinli gruplar tarafından desteklenmesi koşuLu aranacak.



Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Cuma günü Kahire'de görüşme yaptı. İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde Gazze'de ateşkesin hiç olmadığı kadar yakın olduğu ifade edildi.