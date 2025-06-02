Gazze'de ateşkes çıkmazı: İsrail kalıcı ateşkes istemiyor

Gazze'de ateşkes çabaları bir kez daha çıkmaza girdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hazırladığı planda Hamas değişiklikler yapılmasını istedi.

HAMAS KALICI ATEŞKES İSTİYOR



Buna göre Hamas, kalıcı ateşkes sağlanmasını,İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini Gazze'ye insani yardımların artırılmasını talep etti.



Refah sınır kapısının açılması, Gazze'de elektrik ve su gibi altyapının onarılması, hastane, okul ve fırınların onarılması için gerekli inşaat malzemelerinin girişine izin verilmesi de talepler arasında.

İSRAİL BU TALEBE KARŞI ÇIKIYOR



Ancak Gazze'de savaşın kalıcı sona erdirilmesi ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi talebine İsrail karşı çıkıyor.



Steve Witkoff, Hamas'ın taleplerini kabul edilemez olarak niteledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Witkoff planını kendilerinin kabul ettiğini Hamas'ın ise reddettiğini söyledi. Netanyahu, tüm rehinelerin geri dönmesi sağlayacakları sözü verdi.

İSRAİL YANLISI TUTUMLA SUÇLANDI



Hamas ise Witkoff'u İsrail yanlısı tutum sergilemekle suçladı.



Müzakereler çıkmaza girse de Mısır ve Katar ateşkes için çabalarını yoğunlaştırmayı planladıklarını duyurdu.

Hamas'tan da dolaylı müzakerelere hemen yeniden başlamaya hazır oldukları açıklaması geldi.



İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise orduya Gazze'deki operasyonları genişletme talimatı verdi.

