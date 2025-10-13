Gazze'de ateşkes: Filistinli rehineleri on binler karşıladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yılı aşan saldırılarının ardından imzalanan ateşkes anlaşmasında kritik bir eşik aşıldı. Gazze'deki İsrailli rehineler ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler serbest bırakıldı. Hamas sabah saatlerinde salıverilecek 20 rehinenin ismini açıkladı. İsrail Kanal 12 televizyonu, ilk olarak rehinelerden 7'sinin Kızılhaç'a teslim edildğini duyurdu. İsrail ordusu, rehineleri Kızılhaç'tan teslim aldığını açıkladı ve rehineler İsrail topraklarına girdi. Kızılhaç daha sonra kalan 13 rehineyi Hamas'tan teslim aldı. Böylelikle Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli rehineleri bırakmış oldu. İsrail ordusu, tüm rehineleri teslim aldıklarını doğruladı. Kızılhaç ayrıca Gazze Şeridi'nden 2 İsrailli esirin cenazesini teslim aldıklarını, ikisini daha teslim alacaklarını duyurdu. Diğer cenazelerin de ilerleyen saatlerde teslim alınacağı bildirildi. Teslimin ardından Filistinli tutuklular İsrail hapishanelerinden kalkan otobüslerle yola çıktı. İsrail, ateşkes kapsamında 1968 Filistinli esiri serbest bıraktı. Filistinliler Batı Şeria ve Han Yunus'ta coşkuyla karşılandı.



Filistinli esirler Gazze'de binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

FİLİSTİNLİ ESİRLER COŞKUYLA KARŞILANDI



İsrail, Gazze'deki ateşkes kapsamında 1968 Filistinli esiri serbest bıraktı.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde yer alan Ketziot Hapishanesindeki Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı belirtildi.



Haberde, anlaşma kapsamında ilk etapta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Hapishanesinden 96 Filistinlinin gün içinde salıverildiği hatırlatıldı.



İkinci etapta ise 154 müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlardan olacak şekilde 1872 Filistinlinin serbest kaldığı aktarıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerden 250'si ise Batı Şeria, Kudüs ve diğer ülkelere nakledildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Ketziot Hapishanesinden 38 otobüs ve 10 ambulansla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a nakledildikleri belirtilen haberde, Filistinlilerin Han Yunus'ta büyük kalabalıklar tarafından karşılandığı kaydedildi.



Serbest kalan esirlerden bazılarının sağlık kontrolü için hastanelere götürüldüğü vurgulanan haberde, müebbet ve uzun süreli hapis cezası alan 154 Filistinlinin de Gazze'ye ulaştıkları ancak Mısır'a gönderileceklerine işaret edildi.



Yıllardır esir tutulan Filistinli esirler, aileleri ile hasret giderdi.

Esirlerin yakınları sevdiklerini coşkuyla karşılarken, binlerce kişi gözyaşlarına boğuldu. Filistinli esirlerden 250'si ise Batı Şeria, Kudüs ve diğer ülkelere nakledildi. Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında serbest bırakacağı müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.



Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve 15 yıldır hapishanede bulunan Mervan Barguti, bırakılacak esirler arasında yer almıyor.



Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına ve zaman çizelgesine, İsrail uyduğu sürece bağlıyız" dedi.

Esirlerden bazıları sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü.

"YERYÜZÜNDE BİZİM KATLANDIKLARIMIZA KATLANABİLECEK BİR İNSAN YOK"

Serbest bırakılan Filistinli bir mahkum, yaptığı açıklamada, sadece kendisinin değil, tüm eserlerin işkenceye maruz kaldığına dikkati çekerek, "Yani yeryüzünde bizim katlandıklarımıza katlanabilecek bir insan yok. Psikolojik ve fiziksel işkence adına, bize ve diğer esirlere karşı kullandıkları yöntemlerle yapmadıkları hiçbir şey kalmadı. Benden sonra binlerce esir hala acı çekiyor. Yani sadece benimle bitmedi, hapishanede acı çeken kardeşlerim var. Yani binlerce esir hala her konuda acı çekiyor. Psikolojik olarak, en çok da psikolojik olarak acı çekiyorsun. Bir ağrı kesici bulmak istiyorsun, bir tane bile ağrı kesici yok senin için. Ben acı çekerken 'Revire inemiyorum' dediğimde bana 'Geber' diyorlardı" dedi.

Filistinli esirleri taşıyan araçların önü sık sık kesildi.

KIZILHAÇ, 2 İSRAİLLİ REHİNENİN CENAZESİNİ ALDI



Kızılhaç'ın Gazze Şeridi'nden 2 İsrailli esirin cenazesini teslim aldığı, ikisini daha teslim alacağı bildirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kızılhaç’ın Gazze’den 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını belirtti. Adraee, iki cesedin daha teslim alınacağı bilgisini vererek Kızılhaç ekibinin Gazze'deki İsrail güçlerine ulaşmak üzere yolda olduklarını kaydetti.

İSRAİL GAZZE TÜNELLERİNİ YIKMAK İSTİYOR



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün X'te yaptığı paylaşımda, rehinelerin geri dönmesinin ardından İsrail'in önceliğinin Hamas tünellerinin yıkımı olacağını söyledi. Katz paylaşımında, "Rehinelerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluk, Hamas'ın Gazze'deki tüm terör tünellerinin doğrudan İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından ve ABD'nin liderliğinde ve gözetiminde oluşturulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edilmesi olacak" dedi. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bu görevi yerine getirmeye hazırlanmaları talimatını verdiğini belirtti.

Kızılhaç araçları Filistinli esirleri Batı Şeria'ya ulaştırdı.

İSRAİL ORDUSU "SARI HAT"TA ÇEKİLDİ ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu 20 maddelik Gazze planınını duyururken, “Bütün rehine-tutsaklar çok yakında serbest bırakılacak, İsrail askerleri ise ilk adım olarak mutabık kalınan hatta geri çekilecek” demişti. İsrail hükümeti geçen hafta kabine onayının ardından ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.



İsrail basını, ateşkesin onayından sonra ordunun kısmi çekilmesinin başladığını duyurdu. ABD tarafından yapılan açıklamada, İsral ordusunun "sarı hat" olarak bilinen noktalara çekildiği aktarıldı. İsrail ordusunun yine de Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü elinde tutacağı bildirildi. Mısır’dan Gazze’ye insani yardım taşıyan TIR'lar, ateşkes anlaşmasının ardından Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmaya başladı. Onlarca TIR dün Gazze Şeridi'ne ulaştı.

İsrail hapishanelerinden bırakılan Filistinliler ailelerine kavuştu.

FİLİSTİNLİLER ENKAZLA KARŞILAŞTI Türkiye, Mısır ve Katar'la diğer uluslararası arabulucuların öncülüğünde haftalar süren müzakerelerin ardından anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, kıyı şeridindeki çoğu bölgede İsrail bombardımanlarının durduğu bildirildi. Ancak evlerine dönen Gazzeliler, tüm mahallelerin harabeye döndüğü büyük bir yıkıntıyla karşılaştı.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken evler ve yaşamsal altyapı da yok oldu.