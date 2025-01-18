Gazze'de ateşkesin ilanından bu yana 122 can alındı

İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın Türkiye saati ile 09.30'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail ise ateşkes üzerinde 15 Ocak akşamı uzlaşı sağlanmasına rağmen Gazze Şeridi’nde katliamlarını sürdürüyor.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ateşkesin duyurulmasından bu yana saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 122’ye yükseldiğini, 33'ünün çocuk, 33'ünün kadın olduğunu ifade etti.

Sözcü Basal, saldırılarda 270'ten fazla Filistinlinin de yaralandığını aktardı.



KATAR DUYURMUŞTU

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, 15 Ocak akşamı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş, ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini belirtmişti.