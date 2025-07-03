Gazze'de ateşkesle ilgili detaylar sızdı: Yeni öneride neler var?

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes için devrede. Trump, salı akşamı İsrail'in yeni ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Hamas'ın ise resmi yanıtını cuma akşamı vermesi bekleniyor.

Çeşitli kaynaklardan yeni önerinin Hamas'ı tatmin ettiğine dair haberler geliyor. Peki, öneride neler var?



2 AY İÇİNDE, 5 AŞAMADA SERBEST BIRAKILACAKLAR



Öneri, beş aşamalı rehine takası ve 60 günlük ateşkes öngörüyor. Anlaşma sağlanırsa Hamas, 10 rehine ile 18 cenazeyi iki ay içinde beş aşamada serbest bırakacak.



Takas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların salıverilmesi karşılığında yapılacak. Hamas, rehineleri serbest bırakırken tören yapmayacak.



7 Ekim 2023'te kaçırılan 251 İsrailliden 49'i hâlâ Hamas'ın elinde. İsrail ordusuna göre 49 rehineden 27'si hayatta değil.



YENİ ÖNERİ, WITKOFF PLANINDAN FARKLI



Yeni önerinin ABD’nin mayıs ayında sunduğu Witkoff Planı'ndan oldukça farklı olduğu görülüyor.



Witkoff Planı'nda, rehinelerin ateşkesin ilk haftasında, iki aşamada serbest bırakılması öngörülüyordu. Suudi Eşark Haber'e göre Hamas, yeni önerinin dilinden memnun.



ÖNERİDE 3 KONU ÖNE ÇIKIYOR



Ateşkese ilişkin öneride ise üç konu öne çıkıyor. İlki, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi. Öneriye göre 60 günlük ateşkes süresince İsrail askerleri Gazze'den tamamen çekilmeyecek. Askerler, 2 Mart'ta çöken ateşkesten önceki mevzilerine geri dönecek, Philadelphi Koridoru boyunca var olan mevzilerini koruyacak.



Ateşkesin en önemli maddesini kuşkusuz insani yardımlar oluşturuyor. Basına yansıyan bilgilere göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) yardım dağıtım mekanizması yeniden kurulacak. Gazze'ye çok büyük miktarlarda yardım götürülecek. Yardımlar kesintisiz şekilde dağıtılacak.



SAVAŞIN SONA ERECEĞİNE DAİR AÇIK GÜVENCE YOK



Öneri, savaşın sona ereceğine dair açık bir güvence içermiyor. Ancak bu konuda çok güçlü garantiler sunulduğu belirtiliyor.



60 günlük ateşkes süresince kalıcı ateşkes için müzakereler yapılacak. 60 günün sonunda anlaşma sağlanamazsa müzakerelere devam edilecek. Arabulucular, belirli koşullarda müzakerelerin devamından sorumlu olacak.



Haaretz gazetesine konuşan Katarlı bir yetkili, yeni önerinin Hamas'ın dışardaki lider kadrosunu memnun edeceğini söyledi. Ancak Gazze'deki Hamas liderlerinin savaşı bitirme garantisi olmadan öneriyi kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son konuşmasında yine Hamas'ı yok etmekten söz etti.

