Gazze'de ateşkes: Rehine ve mahkûmlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yılı aşan saldırılarının ardından imzalanan ateşkes anlaşmasında kritik gün geldi.

Gazze'deki İsrailli rehinelerin ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılma süreci başladı. Hamas sabah saatlerinde salıverilecek 20 rehinenin ismini açıkladı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, ilk olarak rehinelerden 7'sinin Kızılhaç'a teslim edildğini duyurdu. İsrail ordusu, rehineleri Kızılhaç'tan teslim aldığını açıkladı ve rehineler İsrail topraklarına girdi.

Kızılhaç daha sonra kalan 13 rehineyi Hamas'tan teslim aldı. Böylelikle Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli rehineleri bırakmış oldu. Ardından Filistinli mahkûm ve tutuklular İsrail hapishanelerinden kalkan otobüslerle yola çıktı.

Daha sonra hayatını kaybeden 28 İsrailli rehinenin cenazelerinin teslim edilmesi bekleniyor.

TRUMP: ERDOĞAN ÇOK YARDIMCI OLDU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi. Trump'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog karşıladı.

Trump, uçakta yaptığı açıklamada Gazze ile ilgili şunları söyledi: "İstikrar gücünü kullanmamıza çok gerek olacağını düşünmüyorum. Riviera'ya ulaşmamız kolay değil ama yıkılmış yapıların kaldırılması gerekiyor. Burası bir enkaza dönmüş durumda. Çoğu yıkılacak binalar var. Derhal başlamalıyız."

Gazze'de savaş bittiğini ve yakında "her şeyin düzeleceğini söyleyen Trump, "Belki de yüz yıllardır ilk kez barış şansı olacak. Barış çok çabuk olacak. Herkes bunun bir parçası olmak istiyor. Dünyanın birçok lideri telefonla aradı" diye konuştu.

İsrail ve Arap ülkelerine birçok sözlü garanti verdiklerine dikkat çeken Trump, "Beni hayal kırıklığına uğratacaklarını sanmıyorum" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı şunları ekledi: "Katarlılar çok yardımcı oldu. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, barış çabasında büyük katkı sağladı. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var."

