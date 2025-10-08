Gazze'de barış umudu: Müzakerede üçüncü gün

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes umudu doğuran 20 maddelik planı kapsamında İsrail ve Hamas heyetlerinin Mısır'daki müzakereleri bugün üçüncü gününde. Şarm el Şeyh kentindeki görüşmeler, Katarlı ve Mısırlı temsilcilerin arabuluculuğunda yürütülüyor.

Dolaylı müzakerelerin ilk gününde Mısır ve Katar, esir ve tutuklu değişimine yönelik bir mekanizma oluşturmak için her iki tarafla da görüşmeler yaptı. İkinci gündeyse İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Hamas'ın silahları bırakması gibi tartışmalı konular masadaydı.

Sky News Arabia’nın haberine göre Hamas, bölgenin uluslararası bir geçiş komitesine devredilmesini kesin bir dille reddediyor. Ancak, Mısır ve Ürdün’de eğitilmiş Filistin güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyi kabul ettiği de belirtiliyor.



HAMAS GERÇEK GÜVENCELER İSTEDİ



Görüşmeler sürerken Hamas'tan açıklama geldi. "Trump’ın planına dayalı bir ateşkes anlaşmasına ulaşma konusunda ciddiyiz" denildi. Hamas; Mısır'daki heyetin Filistinlilerin beklentilerini karşılayan bir anlaşmaya ulaşmak için tüm engelleri aşmayı amaçladığını da bildirdi.

Hamas heyetinin başkanlığını yapan Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Tel Aviv'in daha önceki taahhütlerini yerine getirmediğine işaret ederek uluslararası toplumdan, ABD Başkanı Donald Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden "gerçek teminatlar" talep etti.

Arabulucu Katar'dan ise temkinli açıklamalar geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, plan üzerinde çalışılması gereken çok sayıda ayrıntı olduğunu ifade etti, "Amacımız geçici değil, uzun vadeli bir ateşkese ulaşmak" dedi.



"GÖRÜŞMELERE OLUMLU HAVA HAKİM"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre taraflar arasında olumlu bir hava hakim. Haberde, gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği beklentisine de yer verildi.



MİT BAŞKANI KALIN DA MISIR'DA



Müzakerelere MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani de katılacak. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve iş insanı Jared Kushner (Kuşnır) da Mısır'da olacak.



TRUMP: ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ



Müzakerelerin başlamasını sağlayan 20 maddelik planın sahibi ABD Başkanı Trump ise görüşmeler için Mısır'a bir heyetin gittiğini ve yeni bir heyetin de henüz yola çıktığını ifade ederek, sürecin devam ettiğine dikkati çekti.

"Gazze ile ilgili çok ciddi müzakereler yapıyoruz. Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğini düşünüyorum" diyen ABD Başkanı, hem bölgedeki ülkelerin hem de uluslararası kamuoyunun bu anlaşmanın yapılmasına destek verdiğini ifade etti.

Trump, "Esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail'in saldırılarına yeniden başlamayacağına dair ne tür garantiler veriyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "En önemli garanti şu ki bu anlaşma gerçekleşirse, eğer gerçekleşirse diyorum çünkü halen müzakereler devam ediyor, o zaman elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok güçlü bir konumdayız. Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

Donald Trump dün yaptığı paylaşımda Gazze'de anlaşma için önemli aşama kaydedildiğini belirterek, "Hamas çok önemli konularda anlaşmaya varıyor" ifadelerini kullanmıştı.



20 MADDELİK PLAN



ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de, ilk aşamada İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi öngören 20 maddelik planını açıklamıştı.

İsrail planı benimsediğini açıklamış, Hamas da 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir takasını kabul ettiğini ancak diğer bazı maddeleri müzakere etmek istediklerini duyurmuştu.

Trump'ın planında, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 72 saat içinde tüm rehinelerin serbest bırakılması öngörülüyor. Gazze'de 48 İsrailli rehinenin kaldığı ve bunlardan 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.

