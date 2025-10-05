Gazze'de barış umudu: Taraflar Mısır'da görüşecek

Görüşmeler, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla gerçekleşecek. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer alacağı belirtiliyor. Müzakerelerde Hamas heyetine ise, İsrail’in Doha saldırısında hedef aldığı üst düzey Hamas yetkilisi Halil el-Hayya liderlik edecek.

Görüşmelerde, Hamas'ın elindeki 48 esirin serbest bırakılması ve IDF'nin çekileceği bölgelerin belirlenmesi bekleniyor. Bu konuların kısa sürede karara bağlanacağı tahmin ediliyor çünkü ABD Başkanı Donald Trump, neredeyse toplantının sonucunu açıkladı.



ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamasında İsrail'in ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurdu. Trump, "Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek, rehine ve tutuklu takası başlayacak." dedi.

TOPLANTI ÖNCESİ 8 ÜLKEDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Bu toplantı için, Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama geldi. Acıklama şöyle denildi:



"Hamas’ın tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz



ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e yönelik, bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz



Hamas’ın Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu açıklaması da memnuniyet verici."

MISIR DIŞİŞLERİ'NDEN TOPLANTI AÇIKLAMASI

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan, cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşmasının hayata geçirilmesi için gerekli insani ve lojistik koşulların oluşturulması ele alınacak.



Görüşmelerde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de yaklaşık iki yıldır devam eden savaşı sona erdirmeyi ve Filistin halkının acılarını hafifletmeyi amaçlayan planı doğrultusunda sürecin detayları da ele alınacak. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu istişarelerin, Mısır'ın Başkan Trump'ın Gazze'deki savaşı durdurma girişimini duyurmasının ardından oluşan mevcut bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.



TRUMP'TAN HAMAS'A UYARI



Trump, Truth Social üzerinden dün yaptığı açıklamada İsrail’in “rehine takası ve barış anlaşmasına şans tanımak için” bombardımanları durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtse de, Hamas'a "sert uyarıda" bulundu. Trump şöyle dedi: “Rehine anlaşmasını geciktirmeye kalkarlarsa bu fırsat ortadan kalkar. Gecikmeye tahammül etmeyeceğim. Herkes adil biçimde muamele görecek, ama bu işi hemen bitireceğiz."