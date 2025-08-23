Gazze'de bir bebek daha kıtlık nedeniyle öldü

İsrail'in 22 aydan uzun süredir sürdürdüğü saldırılar ve abluka, açlık ve yetersiz beslenmeyle de Gazzelileri katlediyor.

Son olarak Filistinli 2 aylık Rasil Ebu Mesud bebek açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Nasır Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Ahid Halef ise "Kıtlık nedeniyle yeni bir ölümle karşı karşıyayız. Her geçen gün ölümlerin sayısı artıyor." diye konuştu.



Halef, yapılan testlerin, bebeğin herhangi bir organik hastalığının bulunmadığını, ölümünün "yetersiz beslenme, mama, süt, ilaç ve besin takviyesi eksikliği, hastanelerdeki aşırı yoğunluk ve İsrail'in tıbbi malzeme girişini engellemesi" sonucu gerçekleştiğini teyit etti.



40 BİN BEBEK TEHLİKE ALTINDA

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, bölgede bir milyondan fazla çocuk gıdaya erişemiyor.

Bir yaş altındaki 40 bin bebek ağır yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve bu durum ölümlerin artmasına neden oluyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve dayattığı açlık politikaları nedeniyle şimdiye kadar 62 bin 263 Filistinli yaşamını yitirdi, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 157 bin 365 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu.



Ayrıca, kıtlık nedeniyle 113'ü çocuk olmak üzere 274 kişi hayatını kaybetti.