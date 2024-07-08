Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları 276 gündür devam ediyor. İnsani yardım girişinin kısıtlandığı ve kıtlık riskinin giderek arttığı Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti.



Açlıktan ölen 6 yaşındaki Hikmet Raad Ahmed Bedir'in amcası Hikmet Bedir, çocuk için gerekli tıbbi bakımı ve gıdayı sağlamak amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yeğeniyle birlikte Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne geldiklerini anlattı.



"Kuzeyden güneye yiyecek ve gıda olduğu düşüncesiyle geldik. Ancak ne yazık ki burada da çocuklara uygun yiyecek, hatta tedavi bile yok. Dolayısıyla sağlık durumu kötüleşti ve açlıktan dolayı vefat etti." diyen amca Hikmet Bedir, sadece küçükler için değil yetişkinler için de gıda ve yiyeceğin olmadığını vurguladı.

