Gazze'de bir gün: "Yüreğim sıkışmış halde dünyaya mesaj gönderiyorum"

Gazze'de yaşayan 24 yaşındaki Tasnim El Iwini, İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki günlerini anlattı.

İngiliz Sky News'e konuşan Tasnim, Gazze'de hayatın bir parçası haline gelen İsrail drone'larının sesi için "Kafana, göğsüne işliyor" dedi.

“Drone'ları sadık dostlarımız olarak görüyoruz, çünkü bizi asla terk etmiyorlar” diyen Tasnim, “Düşünemiyorsun, uyuyamıyorsun. Var olamıyorsun bile. Her zaman orada, başımızın üzerinde, bir tür ceza gibi asılı duruyor” ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insanların, drone'lar belli bir seviyede alçaldığında "bir şeylerin" olacağını bildiğini söyleyen Tasnim, "Hepimiz o şeyin ne olduğunu biliyoruz. Bahsetmek istemiyorum” diye ekledi.

Filistinli Tasnim, İsrail'in Gazze'deki soykırım savaşı devam ederken, başının üstünde gürültüyle uçan savaş uçakları, hızla yükselen gıda fiyatları ve her anın kendisi veya sevdikleri için son an olabileceği gerçeği ile de başa çıkmak zorunda. Tasnim, Deyr el Balah'ta günlük hayatının nasıl olduğunu anlatmak için ActionAid ile yaptığı çalışmanın bir parçası olarak, bir hafta boyunca bir dizi sesli günlük kaydı yaptı ve bunları Sky News ile özel olarak paylaştı.

"TAVUK VE BALIĞI ÇOK ÖZLÜYORUM"

Bir cuma günü anlattığı notlarda Filistinli kadın, şunlardan söz ediyor: "Bizim için özel bir gün çünkü genellikle özel bir şeyler pişirmek için beklediğimiz gün.Üç aydan fazla bir süredir et, tavuk veya balık gibi gerçek protein içeren hiçbir şey yemedik. Tavuk ve balığı çok özlüyorum. Sebzeler de çok pahalı.

Bir kilo patlıcanın fiyatının yaklaşık 12,50 dolar, domatesin kilosunun ise yaklaşık 27 dolar olduğunu söyleyen Tasnim, bir diğer notta, "Bugün, hala çalışan çok az sayıdaki küçük bir topluluk mutfağına rastladım. Mevcut durum, özellikle gıda kıtlığı ve insani yardımların neredeyse tamamen engellenmesi nedeniyle, bu mutfakların çoğu kapatıldı" ifadelerini kullanıyor.

"DÜNYAYA OLAN GÜVENİMİZİ YİTİRDİK"

Tasnim, ofisten ayrıldıktan hemen sonra, topluluk mutfağının İsrail saldırısı altında kaldığını söylüyor: "Üç genç öldü ve birçok çocuk yaralandı. O çocuklar mutfağın yakınında oynuyorlardı."

Gazzeli genç kadın, notun devamında şu ifadeleri kullanıyor: "Bu kez, yaşadığımız zorluklar ve imkansız koşulların ağırlığıyla yüreğim sıkışmış halde dünyaya bir mesaj göndermek için gittim. Hala bu savaşın sona ereceği umudunu taşıyorum. Çünkü dürüst olmak gerekirse, burada Gazze'de dünyaya, hükümetlere ve tüm aktörlere olan güvenimizi yitirdik."

