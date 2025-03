Gazze'de bir günde 180'den fazla çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze 'de bir günde 180'den fazla çocuğun öldüğünü belirterek ateşkes çağrısında bulundu. UNRWA'nın sosyal medya hesabından, İsrail 'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak şiddetli saldırılarını yeniden başlattığı Gazze 'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazze'de tek bir günde 180'den fazla çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Ateşkes yeniden sağlanmazsa, geniş çaplı can kayıpları devam eder." ifadesi kullanıldı.

GAZZE'DE CAN KAYBI



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 50 bin 208'e yükseldi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.



Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 25 ölü ve 82 yaralının getirildiği kaydedildi.



İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 855 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1869 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 208'e, yaralıların sayısının da 113 bin 910'a yükseldiği kaydedildi.



Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.