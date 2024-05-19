Gazze'de bir hastane daha hizmet dışı kaldı

İsrail ordusunun bir süredir çevresine yoğun saldırılar düzenlediği, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı. Filistin Sivil Savunma daha önce Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

Gazze'de bir hastane daha hizmet dışı kaldı

'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Biriminden Kemal Advan Hastanesi hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi, ordusunun tehditleri ve hastane çevresini bombalaması neticesinde hizmet dışı kaldı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Cibaliye'nin Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne de topçu mermileriyle saldırı düzenlediği kaydedildi.

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CİBALİYE BOMBARDIMAN ALTINDA

'in yoğun saldırılarına hedef olan Cibaliye'de şu ana kadar yüzlerce kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ancak enkaz altında hala çok sayıda cesedin bulunduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, dün Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda 10'u kadın, 10'u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak 11 Mayıs'ta, yüzbinlerce kişinin yaşadığı ve 'nin kuzey bölgelerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı ve çevresindeki bazı bölgelere kara saldırıları başlatmıştı.

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