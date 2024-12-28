Gazze'de bir hastane daha kapandı: İsrail'in baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgenin kuzeyinde hizmet veren son büyük hastane, Kemal Advan hastanesi hizmetlerini durdurdu.



Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin yaptığı baskınların hastanede büyük tahribata yol açtığını ifade etti.



Baskın sırasında hastanenin önemli binalarında yangın çıktığı kaydedildi.



Açıklamada onlarca çalışan ve hastanın hastanede mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.



Orta ve ağır durumdaki hastaların ise yine İsrail ordusunun saldırılarında işlevsiz hale gelen Endonezya Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütü, yaşananların ardından "Bu tür saldırılar ve baskınlar, tesisi asgari düzeyde işlevsel tutmak için tüm çabalarımızı ve desteğimizi heba ediyor." açıklamasında bulundu.