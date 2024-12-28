Gazze'de bir hastane daha kapandı: İsrail'in baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı kaldı
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren son büyük hastane, Kemal Advan hastanesi, İsrail saldırıları sonrası kapandı. Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı açıklamada çok sayıda hastanın Endonezya Hastanesine sevk edildiğini açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgenin kuzeyinde hizmet veren son büyük hastane, Kemal Advan hastanesi hizmetlerini durdurdu.
Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin yaptığı baskınların hastanede büyük tahribata yol açtığını ifade etti.
Baskın sırasında hastanenin önemli binalarında yangın çıktığı kaydedildi.
Açıklamada onlarca çalışan ve hastanın hastanede mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Orta ve ağır durumdaki hastaların ise yine İsrail ordusunun saldırılarında işlevsiz hale gelen Endonezya Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü, yaşananların ardından "Bu tür saldırılar ve baskınlar, tesisi asgari düzeyde işlevsel tutmak için tüm çabalarımızı ve desteğimizi heba ediyor." açıklamasında bulundu.
HASTANENİN BAZI BÖLÜMLERİNİ ATEŞE VERMİŞTİ
İsrail Ordusu, Kemal Advan Hastanesi'nde Hamas güçlerinin bulunduğu iddiasıyla bölgeye baskınlar düzenlemişti.
Dün, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.
Hamas ise yaptığı açıklamada ne Kassam Tugayları'nın ne de başka güçlerin hastane çevresi ve içerisinde bulunduğu iddialarını reddetmişti.
Açıklamada, "Hastane herkese ve hastaneyi iyi tanıyan Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara açıktı." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Gazze
- Sağlık