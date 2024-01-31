Gazze'de bir okulda elleri ve gözleri bağlı 30 ceset bulundu

ALIKONULAN FİLİSTİNLİLER İNFAZ EDİLİYOR



Esirler Cemiyeti ise bu durumu, "İsrail'in cansız bedenleri bulunan bu kişileri sahada infaz ettiğinin açık bir göstergesi" şeklinde değerlendirdi.



Açıklamada "Gazze'de soykırımın ve alıkonulanlara yönelik zorla kaybetme suçunun 117 gündür devam etmesi nedeniyle alıkonulan Filistinlilerin infazlarına ilişkin verilerin arttığı" kaydedildi.



Ayrıca esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerin tanıklıklarına göre alıkonulanların taciz ve işkenceye maruz kaldığına ilişkin ifadelerdeki artışa dikkati çekildi.



Açıklamada, İsrail'in Gazze'de alıkonulanları "zorla kaybetme"sinin tek açıklamasının, bu kişileri tecrit ederek onlara yönelik işlediği suçları örtbas etmek olduğu belirtildi.

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