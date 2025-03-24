Gazze'de bombadırman sürüyor: İsrail en az 32 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 32 Filistinli hayatını kaybetti, pek çok kişi yaralandı.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Ebu Hatır" ailesine ait evin hedef alınması sonucu 4 kişi öldü.



Kentin merkezinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlenen bombardımanda ise "Ebu Semra" ailesinden en az 6 kişi hayatını kaybetti, bir çok kişi yaralandı.



Han Yunus'ta bir oto tamir atölyesi ile El-Attar bölgesine düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan çadırlara düzenlediği saldırılarda ise 9 kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.



Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen yoğun saldırılarda da 4 Filistinli öldü, birkaç kişi yaralandı.



Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Miğraka bölgesine düzenlenen İsrail saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.