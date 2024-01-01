Gazze'de can kaybı 21 bin 978'e yükseldi

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 21 bin 978’e, yaralı sayısının ise 56 bin 697’ye yükseldiğini açıkladı.



İsrail saldırılarında 326 sağlık personelinin öldüğünü ve 104 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 30 hastanenin hizmetlerini durdurduğunu söyledi.

Kudra ayrıca 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını duyurdu.