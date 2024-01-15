Gazze'de can kaybı 24 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 101 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.



Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 132 Filistinliyi öldürdüğü, 252 kişiyi yaraladığı belirtildi.



İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 100'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 834'e çıktığı kaydedildi.



Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.



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