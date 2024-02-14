Gazze'de can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 28 bin 576'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, yaralı sayısının da en az 68 bin 291 olduğunu kaydetti

Açıklamada, son 24 saatte 103 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 145 kişinin de yaralandığı belirtildi.



İsrail'in 11 Şubat'ta Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik başlattığı saldırıda ise can kaybı 67 olarak açıklanmıştı.

Lübnan’dan İsrail'in kuzeyindeki Safed kentine bugün düzenlenen roket saldırısında ise bir İsraillinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Tel Aviv hükümeti, saldırıların süreceği mesajını veriyor.