Gazze’de can kaybı 33 bin 686’ya yükseldi

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 686’ya yükseldi.

Gazze’de can kaybı 33 bin 686’ya yükseldi
İran'dan Hürmüz Boğazı'nda İsrail gemisine baskın

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda İsrail gemisine baskın

Haberi Görüntüle

'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686’ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309’a yükseldiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 52 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 190 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686’ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309’a yükseldiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...