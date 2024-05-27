Gazze'de can kaybı 36 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 50'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 81 bini aştı.

Gazze'de can kaybı 36 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'in Gazze Şeridi'ne 234 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 50'ye, yaralı sayısının 81 bin 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...