Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e yükseldi: Son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 925'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 141'e yükseldi. Son 24 saatte 25 Filistinli hayatını kaybederken 81 Filistinli de yaralandı.

Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e yükseldi: Son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri

Gazze'de güvenli bölge yok: İsrail'den yeni tahliye emri

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, 7 Ekim'de Şeridi'ne başlattığı saldırılarına 270 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in Şeridi'ne gece boyunca gerçekleştirdiği 3 saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybederken 81 Filistinli de yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 925'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 141'e yükseldi.

UNRWA'DAN İSRAİL'İN TAHLİYE KARARINA KINAMA 

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan 250 bin Filistinli için aldığı “tahliye” kararı kınanırken “Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığı” bir kez daha ifade edildi.

Açıklamada, "İnsanların enkaza dönen Han Yunus'a geri dönmeye zorlanmasından sadece haftalar sonra İsrailli yetkililer bölge için yeni tahliye emri yayınladı. Aileler bir kez daha zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya" dedi.

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