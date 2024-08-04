Gazze’de can kaybı 39 bin 583’e yükseldi

İsrail’in 303 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 583’e, yaralıların sayısı ise 91 bin 398’e yükseldi.

Gazze’de can kaybı 39 bin 583’e yükseldi

Şeridi’nde sivilleri 303 gündür katlediyor.

Bölgede yoğun saldırılarına devam eden İsrail ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 118 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim’de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 583’e, yaralananların sayısının ise 91 bin 398’e yükseldiği aktarıldı.

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