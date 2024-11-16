Gazze’de can kaybı 43 bin 799’a yükseldi

Yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının 407’nci gününde son 24 saatte 35 sivilin hayatını kaybettiği, 111 sivilin ise yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana toplam 43 bin 799 sivilin hayatını kaybettiği, 103 bin 601 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.