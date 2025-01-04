Gazze'de can kaybı 45 bin 717'ye yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde İsrail saldırılarında en az 59 Filistinlinin daha öldüğünü ve Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısının 45 bin 717'ye yükseldiğini söyledi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada devam eden saldırılarda 108 bin 856 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Bakanlık, “İsrail güçleri son 24 saat içinde ailelere yönelik dört katliamda 59 kişiyi öldürdü ve 273 kişiyi yaraladı. Çok sayıda insan hala enkaz altında ve yollarda mahsur kalmış durumda ve kurtarma ekipleri onlara ulaşamıyor” dedi.



21 Kasım'da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.



İsrail ayrıca Gazze'ye yönelik ölümcül savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda bir soykırım davasıyla da karşı karşıya.