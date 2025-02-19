Gazze'de can kaybı 48 bin 297'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybetmesi, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarılması sonucu toplam can kaybı 48 bin 297'ye yükseldi.

Gazze'de can kaybı 48 bin 297'ye yükseldi

, Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ayrıca daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, enkaz altındakileri arama çalışmaları çerçevesinde 2 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 297'ye, yaralı sayısının da 111 bin 733'e yükseldiği kaydedildi.

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