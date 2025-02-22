Gazze'de can kaybı 48 bin 329’a yükseldi

Gazze Şeridi’nde can kaybı, 48 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybetmesi, bölgede daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 7 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 329’a yükseldi.

Gazze'de can kaybı 48 bin 329’a yükseldi

, Şeridi’nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saat içindeki saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 329’a, yaralı sayısının da 111 bin 753’e yükseldiği aktarıldı.

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