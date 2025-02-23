Gazze'de can kaybı 48 bin 339'a yükseldi

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması Netanyahu hükümeti tarafından ihlal edilmeye devam ediyor.



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 10 Filistinlinin cenazesinin getirildiği bildirildi.



Filistin Sağlık Bakanlığı, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 339'a, yaralı sayısının da 111 bin 753’e yükseldiğini bildirdi.