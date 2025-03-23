Gazze'de can kaybı 50 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 50 bin 21'e ulaştığı açıklandı.



Yaralıların sayısının ise 113 bin 274'e yükseldiği bildirildi.



İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını tek taraflı olarak bozmuştu.