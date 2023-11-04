Gazze'de can kaybı 9 bin 500'e yaklaştı

İsrail Gazze'nin batısında El Nasr Çocuk Hastanesi'nin giriş kısmına saldırı düzenledi. İsrail'in dün de Refah Sınır Kapısı'na yaralıları taşıyan ambulansları ve sığınmacıların kaldığı bir okulu da bombaladığı bildirildi. İsrail son olarak Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin evini vurdu. Gazze'deki toplam can kaybı 9 bin 500'e yaklaştı.

Gazze'de can kaybı 9 bin 500'e yaklaştı

ordusu 7 Ekim'den beri 'yi vuruyor. Saldırılarda binlerce sivil ölürken onbinlercesi yaralandı. Bölgede 1 milyondan fazla Gazzeli yerinden oldu.

'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın." açıklamasını yaptı. 

İsrail'e ait insansız hava aracı Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evini füzeyle vurdu.

İsmail Haniye, 2016 yılından beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyor. Güvenlik açısından Hamas liderleri genellikle yurtdışında kalıyor. Haniye'nin Gazze'deki evine düzenlenen saldırıda zarar görenlerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. 

Gazze'de can kaybı 9 bin 500'e yaklaştı - 1

İsrail Gazze'nin batısında El Nasr Çocuk Hastanesi'nin giriş kısmına saldırı düzenledi. 

Yine dün gerçekleştirilen saldırılarda da sivillerin yoğun olduğu noktalar hedef alınmıştı. 

Gazze'deki Hamas hükümeti, İsrail'in bölgenin en büyük hastanesi olan El Şifa hastanesi yakınında bir ambulans konvoyunu vurduğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'de can kaybı 9 bin 500'e yaklaştı - 2

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'den güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru giden ve ağır yaralı insanları taşıyan bir ambulans konvoyunu" hedef aldığı belirtildi.

İSRAİL AMBULANS VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.

Gazze'de can kaybı 9 bin 500'e yaklaştı - 3

SIĞINMACILARIN KALDIĞI OKUL VURULDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu da bombaladı.

Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

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