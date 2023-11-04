Gazze'de can kaybı 9 bin 500'e yaklaştı

İsrail ordusu 7 Ekim'den beri Gazze'yi vuruyor. Saldırılarda binlerce sivil ölürken onbinlercesi yaralandı. Bölgede 1 milyondan fazla Gazzeli yerinden oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın." açıklamasını yaptı.



İsrail'e ait insansız hava aracı Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evini füzeyle vurdu.

İsmail Haniye, 2016 yılından beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyor. Güvenlik açısından Hamas liderleri genellikle yurtdışında kalıyor. Haniye'nin Gazze'deki evine düzenlenen saldırıda zarar görenlerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.