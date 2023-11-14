Gazze'de can kaybı 11 bin 320'ye yükseldi, BM'den bir kez daha ateşkes çağrısı geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 39. gününde devam ediyor.

Çatışmalar ağırlıklı olarak Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde yoğunlaşsa da İsrail ordusu, hem kara operasyonlarını hem de kentin farklı noktalarına hava saldırılarını sürdürüyor.

Bölgede Hamas ve İsrail güçleri arasındaki çatışmalar da devam ederken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi. Ölenlerin 4 bin 650'si çocuk, 3 bin 145'i ise kadın.



Birleşmiş Milletler (BM) ateşkes çağrısını bir kez daha yineledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki hastanelerde korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek, "insanlık namına ateşkes" çağrısında bulundu.