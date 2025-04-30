Gazze'de can kaybı 52 bin 400'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının 2 bin 308'e, yaralı sayısının ise 5 bin 973'e yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri hayatını kaybedenlerin sayısının ise 52 bin 400'e, yaralı sayısının 118 bin 14'e ulaştığı aktarıldı.



GIDA SIKINTISI FİLİSTİNLİLERİ ZORLUYOR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yardım girişine izin vermediği Gazze'de gıda kaynaklarının kritik düzeyde azalması nedeniyle bazı ailelerin tüketilmesi güvenli olmasa bile "bulabildikleri her şeyi" yemeye yöneldiğini belirtti.

Açıklamada, "Gazze'de gıda kaynaklarının azalmasıyla birlikte bazı aileler, artık güvenli olmasa bile bulabildikleri her şeyi yediklerini bildiriyor. Temel ihtiyaç malzemeleri tükenirken ve ihtiyaçlar artarken, UNRWA acilen ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırmaya hazırdır. İnsani yardım erişiminin yeniden sağlanması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.