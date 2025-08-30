Gazze'de çatışma: İsrail ordusunda ölü ve yaralılar var

İsrail savaş kabinesinin onayladığı Gazze'yi "tamamen işgal" planı devrede.

İsrail ordusu, ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir harekat yapıldığını açıkladı.



İsrail medyası ise Zeytun semtinde düzenlenen büyük bir pusuda çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü, bazılarının ağır yaralandığını aktardı.



Yoğun çatışmaların yaşandığı, ve İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezinde yoğun şekilde aydınlatma fişekleri attığı bildirildi.

KATLİAM SÜRÜYOR



İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik katliamları da devam ediyor.



Son saldırılarda 61 kişi hayatını kaybetti.



Yardım bekleyen 9 Filistinlinin de İsrail'in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

