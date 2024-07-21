Gazze'de çocuk felci alarmı: İsrail ordusu askerlerini aşılıyor

İsrail ordusu, Gazze'de çocuk felci virüsünün yayılmaya başlamasının ardından askerlerini aşılamaya başlayacağını duyurdu.

İsrai ordusu tarafından yapılan açıklamada, “hem muvazzaf hem de yedek tüm kara birlikleri için geniş çaplı bir aşılama operasyonu başlatıldı” denildi.



Ordu operasyona katılan asker sayısına ilişkin bir rakam vermedi ancak Gazze'de binlerce İsrail askerinin olduğu biliniyor.



Açıklamada emrin, nüfusun büyük bir kısmının yerinden edildiği ve altyapının savaş nedeniyle tahrip olduğu Gazze'de ordunun numune testleri yapmasının ardından verildiği belirtildi.

ALTI ÖRNEKTE TESPİT EDİLDİ



BM kuruluşları bu hafta Küresel Polio Laboratuvar Ağı'nın 23 Haziran'da toplanan altı çevresel örnekte tip-2 poliovirüs bulduğunu açıkladı. İsrail Sağlık Bakanlığı da benzer bulgulara ulaştığını açıkladı. Herhangi bir insan vakası bildirilmedi.



İsrail ordusu da Gazze halkına yönelik aşıların bölgeye sokulması için diğer kuruluşlarla birlikte çalıştığını söyledi. Şu ana kadar 300 bin aşının tedarik edildiği belirtildi.



Oldukça bulaşıcı olan virüse kirli su içerek ya da ağız yoluyla temas ederek yakalanılıyor. Felce ve aşırı durumlarda ölüme neden olabilir.

ATIK SU TEHLİKESİ



Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı pek çok kamptaki çadırların arasından atık su akıyor ve tatlı su giderek azalıyor.



Yakıt kısıtlı olduğu için yardım kuruluşları nadiren su taşıyan kamyonlar gönderiyor ve kuyulardaki pompalar kullanılamıyor. Pek çok insan gönüllüler tarafından kurulan noktalardan güvenli su almak için uzun mesafeler yürüyor.



BİNLERCE ASKER AŞILANACAK



Ordu, sağlık bakanlığı ile birlikte “hem askerlerin hem de İsrail vatandaşlarının sağlığını korumak için bölgede görev yapan askerlerin virüse karşı aşılanması gerektiğine” karar verdiklerini söyledi.



İsrail ordusunda yaklaşık 170 bin tam zamanlı asker ve 300 bin yedek asker bulunuyor.