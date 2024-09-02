Gazze'de çocuk felci alarmı: Bir günde 87 bin çocuk aşılandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık kuruluşları ile iş birliği yaparak Gazze'de çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk gününde 87 binden fazla çocuğun aşılandığı açıklandı. Kampanyanın ikinci aşamasında 640 bin çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Gazze'de çocuk felci alarmı: Bir günde 87 bin çocuk aşılandı
Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler(BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başladı. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde çocuklara aşı yapıldı. 

UNRWA, Şeridi’nde başlatılan çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 87 binden fazla çocuğun aşılandığı açıklandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed, Gazze Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının başladığını bildirmişti. Gazze’de başlatılan aşı kampanyası ikinci gününde de devam ediyor.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUKLARI ŞEY ATEŞKES"

UNRWA, bugün yaptığı açıklamada Gazze’de yürütülen aşı kampanyasında 87 binden fazla çocuğa çocuk felci aşısının ilk dozunun yapıldığını duyurdu.

UNRWA sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Çocuklara bu önemli aşıyı sağlamak için çabalar devam ediyor, ancak en çok ihtiyaç duydukları şey ateşkes” ifadeleri kullanıldı.

Okullar, hastaneler ve tıp merkezleri de dahil olmak üzere 160 noktada gerçekleştirilirken aşı kampanyasının 17 Eylül’de başlayacak ikinci turunda 640 bin çocuğun aşılanması hedefleniyor.

İsrail, perşembe günü en az 2 bin 700 sağlık çalışanı ve 10 yaşına kadar olan çocukların en az yüzde 90’ının aşılanması için Gazze’nin belirli bölgelerinde çatışmalara günde 8 saat olmak üzere 3 gün ara verilmesini kabul etmişti.

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