Gazze’de çocuk felci aşı kampanyası devam ediyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de başlatılan çocuk felci aşı kampanyasında iki gün içerisinde 158 bin 992 çocuğun aşılandığını duyurdu.

Gazze’de çocuk felci aşı kampanyası devam ediyor

’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarına aralıksız devam ettiği Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasına başlanmıştı.

Çocuk felci aşı kampanyası üçüncü gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin bugün Gazze’nin merkezinde BM ile koordineli bir şekilde 10 yaş altındaki çocukları çocuk felcine karşı aşıladıklarını bildirdi.

Açıklamada, aşılama kampanyasının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Kampanyanın başından bu yana 158 bin 992 çocuğa aşı yapıldığı belirtilen bakanlık açıklamasında, sağlık çalışanlarının 640 bin çocuğa ulaşmayı hedefledikleri aktarıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Fiyatlar tartışma yarattı: "Satılık okul" ilanları artışta

DÜNYA HABERLERİ

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Netanyahu'ya Philadelphi Koridoru eleştirisi

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Netanyahu'ya Philadelphi Koridoru eleştirisi

Japonya'da "istifa ajansı" trendi: İşten ayrılmaya yardımcı oluyorlar

Japonya'da "istifa ajansı" trendi: İşten ayrılmaya yardımcı oluyorlar

Venezuela'da seçim krizi: Muhalefet adayı Gonzalez hakkında tutuklama kararı

Venezuela'da seçim krizi: Muhalefet adayı Gonzalez hakkında tutuklama kararı

ABD iklim elçisinden Çin'e ziyaret

ABD iklim elçisinden Çin'e ziyaret

Japonya’da şiddetli yağış: En az 112 bin kişiye tahliye uyarısı

Japonya’da şiddetli yağış: En az 112 bin kişiye tahliye uyarısı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cezaevinden firar girişimi: 129 kişi öldürüldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cezaevinden firar girişimi: 129 kişi öldürüldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...