Gazze’de çocuk felci aşılamasında ilk aşama tamamlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının ilk aşamasının tamamlandığını ve 187 bin çocuğa ilk dozların uygulandığını duyurdu.

Gazze’de çocuk felci aşılamasında ilk aşama tamamlandı
Gazze'de çocuk felci alarmı: Bir günde 87 bin çocuk aşılandı

Gazze'de çocuk felci alarmı: Bir günde 87 bin çocuk aşılandı

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’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarına aralıksız devam ettiği Şeridi’nde vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasına başlanmıştı.

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, çocuk felci aşı kampanyasının ilk aşamasının tamamlandığı ve 187 bin çocuğa ilk dozların uygulandığı kaydedildi.

GAZZE'NİN GÜNEYİNDE DEVAM EDECEK

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı kampanyasında 156 bin çocuk hedefini aştıklarını söyleyerek, “Buna rağmen tüm çocukların aşılanması için sağlık çalışanları aşı kampanyasına 'nin merkezindeki 4 sabit bölgede 3 gün daha devam edecek. Aşı kampanyası şimdi Gazze'nin güneyine taşınacak” dedi.

DSÖ'DEN TEŞEKKÜR

Ghebreyesus, “Gazze'nin güneyinde yarın başlayacak olan aşı kampanyası için hazırlıklar devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki vahim şartlara rağmen kampanyanın ilk aşamasını başarıya ulaştıran tüm ailelere, sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveri için minnettarız. Ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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