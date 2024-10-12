Gazze'de çocuk felci aşısının ikinci turu 14 Ekim'de başlayacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle Gazze'nin orta kentlerinde 10 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci aşamasının başladığını duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.



İkinci turunda 500 binden fazla çocuğun aşılanmasının hedeflendiği aşı kampanyasının 3 gün süreceği ve sadece 1 gün daha uzatılma imkanı olduğu belirtildi.



UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, 10 Ekim'de konuya ilişkin X soysal medya hesabından paylaştığı mesajda, Gazze'de çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun 14 Ekim'de başlayacağını, İsrailli yetkililerle "bölgelere yönelik insani aralar" üzerinde anlaşma sağlandığını bildirmişti.



Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası



Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.



İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.